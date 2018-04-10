В Алексеевском районе назначили нового начальника отдела полиции

Министр МВД Татарстана Артем Хохорин представил нового начальника отдела полиции Алексеевского района.



Им стал Вячеслав Яковлев, ранее занимавший пост начальника отдела полиции Алькеевского района, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По словам министра, Яковлев хорошо проявил себя на предыдущем месте работы, улучшив показатели работы отдела полиции Алькеевского района. При этом Алькеевский отдел вошел в число лучших в республике по итогам прошлого года.

Ранее стало известно, что в Казани назначили нового прокурора Вахитовского района. Им стал Артур Абуталипов, до этого возглавлявший в прокуратуре РТ отдел по надзору за дознанием в региональных подразделениях МВД, МЧС и ФССП.