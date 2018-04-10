В Алексеевском районе назначили нового начальника отдела полиции
Министр МВД Татарстана Артем Хохорин представил нового начальника отдела полиции Алексеевского района.
Им стал Вячеслав Яковлев, ранее занимавший пост начальника отдела полиции Алькеевского района, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По словам министра, Яковлев хорошо проявил себя на предыдущем месте работы, улучшив показатели работы отдела полиции Алькеевского района. При этом Алькеевский отдел вошел в число лучших в республике по итогам прошлого года.
Ранее стало известно, что в Казани назначили нового прокурора Вахитовского района. Им стал Артур Абуталипов, до этого возглавлявший в прокуратуре РТ отдел по надзору за дознанием в региональных подразделениях МВД, МЧС и ФССП.
Справка
Яковлев Вячеслав Анатольевич, подполковник полиции. Родился в Лаишевском районе Татарстана. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал в должности инженера связи Лаишевского РОВД Республики Татарстан. В дальнейшем работал оперуполномоченным, начальником отделения вневедомственной охраны, инспектором группы по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, начальником отдела по работе с личным составом Лаишевского ОВД. С 2015 по апрель 2018 года возглавлял Отделение МВД России по Алькеевскому району. Женат. Воспитывает дочь и двоих сыновей.
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