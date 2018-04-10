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В Алексеевском районе назначили нового начальника отдела полиции

14:14, 10.04.2018

Министр МВД Татарстана Артем Хохорин представил нового начальника отдела полиции Алексеевского района.

Им стал Вячеслав Яковлев, ранее занимавший пост начальника отдела полиции Алькеевского района, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По словам министра, Яковлев хорошо проявил себя на предыдущем месте работы, улучшив показатели работы отдела полиции Алькеевского района. При этом Алькеевский отдел вошел в число лучших в республике по итогам прошлого года.

Ранее стало известно, что в Казани назначили нового прокурора Вахитовского района. Им стал Артур Абуталипов, до этого возглавлявший в прокуратуре РТ отдел по надзору за дознанием в региональных подразделениях МВД, МЧС и ФССП.

Справка

Яковлев Вячеслав Анатольевич, подполковник полиции. Родился в Лаишевском районе Татарстана. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал в должности инженера связи Лаишевского РОВД Республики Татарстан. В дальнейшем работал оперуполномоченным, начальником отделения вневедомственной охраны, инспектором группы по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, начальником отдела по работе с личным составом Лаишевского ОВД. С 2015 по апрель 2018 года возглавлял Отделение МВД России по Алькеевскому району. Женат. Воспитывает дочь и двоих сыновей.

ОбществоВласть Татарстан
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