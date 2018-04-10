Альфа-Банк предложил моментальный выпуск карт через приложение

Клиенты Альфа-Банка получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» (3+). Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и на сайтах в интернете. Клиенты банка, выпустившие такую карту, имеют возможность снимать наличные и пополнять свой счет с помощью банкоматов, поддерживающих бесконтактную технологию оплаты MasterCard. Альфа-Банк первым на российском рынке предложил своим клиентам такую возможность.

Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, которая позволяет клиентам Альфа-Банка заказать и начать пользоваться необходимой банковской картой менее чем за минуту. Так, например, клиенты банка могут в несколько кликов оформить и сразу начать пользоваться выгодной картой Cash Back, по которой можно вернуть до 60 000 рублей в год и получить до 6% по накопительному счету.

Кроме мобильного приложения Альфа-Банка, карту можно заказать в любом отделении, по телефону и в интернет-банке. Клиент моментально получит уведомление на экране своего смартфона Apple. Карта станет доступна в приложении «Альфа-Мобайл» уже через пару секунд. Клиенту достаточно перейти по ссылке из уведомления и привязать выбранную карту к Apple Pay, чтобы начать использовать ее для оплаты любых товаров и услуг.

«Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту, часы, браслет или смартфон к терминалу. Это быстро, просто и безопасно. Объем платежей по бесконтактным картам и через смартфоны в Альфа-Банке за год увеличился в два раза. Сегодня мы предлагаем клиентам моментальный доступ к инновационной технологии: они смогут расплатиться с помощью смартфона уже через минуту после заказа карты», — прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-Банка, который он указал при заказе карты, или с помощью курьера — в удобное для него время.

Клиенты могут моментально оформлять ранее одобренные банком кредитные карты, включая одну из самых выгодных на рынке — «100 дней без %». Моментальный заказ и выпуск кредитных карт даст возможность совершать выгодные покупки не выходя из магазина, пока стоишь в очереди на кассу.

В течение 2018 года Альфа-Банк будет совершенствовать эту технологию. В ближайшем будущем функциональность станет доступна для клиентов банка, использующих смартфоны на базе операционной системы Android.

Альфа-Банк всегда ищет новые способы и внедряет новые технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг. Помимо возможности оплаты с помощью смартфона, банк предлагает платежные кольца, браслеты, а также часы.

АО «Альфа-Банк» основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Партнерский материал