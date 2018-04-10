Новости общества

21:05 МСК
Новости раздела
Общество

В трех городах России в тестовом режиме запустили систему tax free

09:38, 10.04.2018

Позволяющая иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России, система tax free запущена в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске, сообщает ТАСС.

Начиная с этого времени, постепенно будет расширяться список городов, где можно будет воспользоваться возвратом НДС с покупок. По замыслу Минпромторга, к концу года tax free будет запущена на всей территории России.

Ранее сообщалось, что уже к чемпионату мира по футболу к системе присоединятся также города-организаторы — Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан