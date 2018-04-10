В трех городах России в тестовом режиме запустили систему tax free

Позволяющая иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России, система tax free запущена в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске, сообщает ТАСС.

Начиная с этого времени, постепенно будет расширяться список городов, где можно будет воспользоваться возвратом НДС с покупок. По замыслу Минпромторга, к концу года tax free будет запущена на всей территории России.

Ранее сообщалось, что уже к чемпионату мира по футболу к системе присоединятся также города-организаторы — Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.