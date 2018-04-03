Решение о распространении системы tax free на всю Россию примут в конце года

Минпромторг РФ рассчитывает, что правительство России сможет принять решение о вводе системы tax free на всей территории России уже в конце года. Первые чеки начнут выдаваться в апреле.

Уже 10 апреля иностранные граждане смогут возвращать НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи (всего — 15 мест). К чемпионату мира к системе присоединятся также города-организаторы — Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что система tax free 1 апреля заработает в аэропортах всех российских городов, в которых состоятся матчи чемпионата мира по футболу.