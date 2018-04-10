Ялалов: ремонтируя дороги в Черниковке, мэрия отдает долги северной части Уфы

Сегодня мэр Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании представил «Интерактивную карту ремонта дорог», которая обновилась и демонстрирует актуальную информацию. Он подчеркнул, что в 2018 году наибольшее количество улиц отремонтируют в Черниковке.

Глава администрации подчеркнул, что основные магистрали района отремонтируют за 2 года, передает пресс-служба мэрии. Ялалов назвал это «возвращением долгов» Черниковке, которую давно обходили стороной масштабные ремонтные кампании.

Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Владимир Чернов рассказал также о ямочном ремонте. По его словам, на интерактивной карте жителями города опубликовано 368 заявок, из них 304 актуальны для города. Пока выполнены только 147.