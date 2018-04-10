Apple потратит деньги от продажи красных iPhone 8 и 8 Plus на борьбу со СПИДом

Американская компания Apple представила красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus в рамках благотворительной кампании Product Red, направленной на сбор денег для лечения ВИЧ и СПИДа.

Предзаказы на смартфоны стартуют сегодня, 10 апреля. В магазинах большинства стран продажи стартуют 13 апреля.

В России новые красные iPhone поступят в продажу в апреле или мае. Стоить они будут от 57 тыс. рублей.

Часть доходов с продажи новинок пойдет на финансирование грантов международного фонда Global Fund HIV/AIDS. Средства будут использоваться для разработки программ по диагностированию, предотвращению и лечению ВИЧ/СПИД, сообщается на сайте Apple.

Ранее Apple разрешила пользователям отключать замедление работы iPhone.