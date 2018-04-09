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Судья, рассматривавшая дела Белых и Васильевой, ушла в отставку

23:30, 09.04.2018 3
Судья, рассматривавшая дела Белых и Васильевой, ушла в отставку
Фото: pixabay.com

Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко ушла в отставку. Она известна тем, что вынесла ряд громких приговоров, в том числе экс-губернатору Кировской области Никите Белых, бывшей чиновнице Минобороны РФ Евгении Васильевой и другим.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Квалификационную коллегию судей Москвы, в Пресненском суде Васюченко работала с 2002 года. В 2006 году президент РФ Владимир Путин наделил ее полномочиями судьи без ограничения срока.

Ранее «Реальное время» публиковало мнения экспертов о приговоре Белых, который отправился в колонию строгого режима на 8 лет за взятку.

ОбществоВласть Кировская область
комментарии 3

комментарии

  • Нас рать 10 апр
    А что так? Почему ушла, по какой причине? С неограниченным карт-бланшем от Самого! А может, что-то с внутренним переживаниями, ну типа борьба с совестью...
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  • Анонимно 10 апр
    Такое редко бывает
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  • Анонимно 10 апр
    Причин может быть много. Болезнь, личные обстоятельства,потом она всегда может выйти из отставки и снова приступить к обязанностям.
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