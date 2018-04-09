Судья, рассматривавшая дела Белых и Васильевой, ушла в отставку

Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко ушла в отставку. Она известна тем, что вынесла ряд громких приговоров, в том числе экс-губернатору Кировской области Никите Белых, бывшей чиновнице Минобороны РФ Евгении Васильевой и другим.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Квалификационную коллегию судей Москвы, в Пресненском суде Васюченко работала с 2002 года. В 2006 году президент РФ Владимир Путин наделил ее полномочиями судьи без ограничения срока.

Ранее «Реальное время» публиковало мнения экспертов о приговоре Белых, который отправился в колонию строгого режима на 8 лет за взятку.