В Самаре рядом с торговым центром «Звезда» горит здание

Фото: скриншот

В Самаре загорелось здание бывшего боулинг-центра рядом с торговым центром «Звезда». Постройки образуют единый комплекс.

Горит двухэтажное неэксплуатируемое здание на площади 200 кв. м. На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, в том числе 64 человека личного состава и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия.

Накануне пожар произошел в жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области. В результате случившегося пострадали четыре человека.