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В Самаре рядом с торговым центром «Звезда» горит здание

17:39, 09.04.2018 1
В Самаре рядом с торговым центром «Звезда» горит здание
Фото: скриншот

В Самаре загорелось здание бывшего боулинг-центра рядом с торговым центром «Звезда». Постройки образуют единый комплекс.

Горит двухэтажное неэксплуатируемое здание на площади 200 кв. м. На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, в том числе 64 человека личного состава и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия.

Накануне пожар произошел в жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области. В результате случившегося пострадали четыре человека.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Какой такой ТЦ, всегда был клубом или дк с концертным залом...
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