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Число пострадавших при пожаре в Саратовской области увеличилось до четырех

23:56, 08.04.2018

Число пострадавших в результате пожара в трехэтажном жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области достигло четырех человек.

«Есть информация о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Всех в состоянии легкой и средней степени тяжести «скорая» доставила в больницу», — передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Пожар произошел в квартире на первом этаже третьего подъезда трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение. По последним данным, из дома эвакуировали 55 человек.

Происшествия
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