Число пострадавших при пожаре в Саратовской области увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате пожара в трехэтажном жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области достигло четырех человек.



«Есть информация о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Всех в состоянии легкой и средней степени тяжести «скорая» доставила в больницу», — передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Пожар произошел в квартире на первом этаже третьего подъезда трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение. По последним данным, из дома эвакуировали 55 человек.