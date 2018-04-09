Бывший глава МВД Башкирии вошел в правление АФК «Система» в качестве вице-президента по безопасности

Бывший глава МВД Башкирии Игорь Алешин вошел в состав правления АФК «Система». Сейчас он занимает пост вице-президента компании по безопасности.

Состав правления утвердил совет директоров «Системы», сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что Алешин занимал должность министра внутренних дел Башкирии с 2008-го по 2011 год. После он занял должность замглавы МВД РФ. В 2013 году генерал перешел в МТС (которая входит в структуру АФК «Система»).