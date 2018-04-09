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В Нижнем Новгороде следствие потребовало уволить главу управления кладбищ города

14:51, 09.04.2018
В Нижнем Новгороде следствие потребовало уволить главу управления кладбищ города
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Следствие потребовало от главы Нижнего Новгорода уволить Николая Ингликова с поста руководителя МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода».

По версии следователей, чиновник, обвиняемый в коррупции, не может занимать госдолжность, передает «ФедералПресс».

По информации издания, запрос СУ СКР по области направило еще в конце марта. Однако ответа до сих пор не поступило.

Напомним, что суд арестовал Ингликова 30 марта. Следствие подозревает его в получении взятки в 160 тысяч рублей за покровительство смотрителю Ново-Сормовского кладбища.

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