В Нижнем Новгороде следствие потребовало уволить главу управления кладбищ города

Следствие потребовало от главы Нижнего Новгорода уволить Николая Ингликова с поста руководителя МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода».

По версии следователей, чиновник, обвиняемый в коррупции, не может занимать госдолжность, передает «ФедералПресс».

По информации издания, запрос СУ СКР по области направило еще в конце марта. Однако ответа до сих пор не поступило.

Напомним, что суд арестовал Ингликова 30 марта. Следствие подозревает его в получении взятки в 160 тысяч рублей за покровительство смотрителю Ново-Сормовского кладбища.