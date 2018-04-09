Получите шанс выиграть билеты на грандиозное шоу Cirque Du Soleil

«АК БАРС» Банк запустил новую акцию «Шоу OVO от Cirque Du Soleil»* для держателей карт платежной системы Masterсard**.

Для участия в акции необходимо:

— держателям карт Mastercard Unembossed, Mastercard Standard, выпущенных «АК БАРС» Банком, зарегистрироваться на сайте и совершить в период с 9 апреля по 9 мая 2018 года включительно не менее трех операций по оплате товаров или услуг на сумму от 500 рублей РФ за одну операцию.

— держателям карт Mastercard Gold, World Mastercard Black Edition, выпущенных «АК БАРС» Банком, зарегистрироваться на сайте и совершить в период с 9 апреля по 9 мая 2018 года включительно не менее пяти операций по оплате товаров или услуг на сумму от 1000 рублей РФ за одну операцию.

Участники акции получат шанс стать обладателями двух билетов на зрелищное шоу Cirque du Soleil о красочном и оживленном мире насекомых «OVO».

Подробнее об условиях акции, количестве призов, сроках, порядке и месте получения приза узнавайте на www.akbars.ru.

*Организатор акции — ПАО «АК БАРС» БАНК. Общий период проведения акции: с 9 апреля 2018 г. по 15 июня 2018 г. включительно. Активный период проведения акции: с 9 апреля 2018 г. по 9 мая 2018 г. включительно.

** Мастеркард

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