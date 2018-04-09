Оргкомитет ЧМ-2018 выбрал партнеров-рестораторов

Оргкомитет ЧМ-2018 выбрал партнеров-рестораторов. Новыми партнерами чемпионата мира по футболу стали ресторанная группа Аркадия Новикова, Ginza Project и «Фьюжн». Они будут кормить VIP-гостей.

Кроме того, такой же контракт получила «Арена фудс» владельца группы «Шоколадница» Алексея Колобова, которая до этого стала оператором по обеспечению питания болельщиков, сообщает «Коммерсантъ».



Напомним, средние расходы одного болельщика на Кубке конфедераций — 2017 в Казани составили 30 194 рубля. Из этой суммы болельщики потратили на питание пятую часть — 6,58 тыс. рублей.