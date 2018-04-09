МЧС предупредило о сильном ветре 10 апреля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 4 часов до 18 часов 10 апреля 2018 года.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», утром и днем 10 апреля на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с.

В связи с этим МЧС рекомендует ограничить выход из зданий.

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Воздух днем прогреется до +11°С.