Сегодня в Татарстане потеплеет до +11

В понедельник, 9 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода c прояснениями. Осадков не предвидится.



Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Ночью и утром на дорогах сохранится гололедица.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +6°С до +11°С.

В Казани днем ожидается от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +6°С до +8°С.