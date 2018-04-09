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Здунов уволил замминистра сельского хозяйства и назначил нового советника

12:23, 09.04.2018
Здунов уволил замминистра сельского хозяйства и назначил нового советника
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов подписал распоряжения о новых кадровых перестановках в кабмине Дагестана. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Магомедова Джамалутдина Ахмедовича от должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан — начальника управления переработки и продовольственных рынков Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД по собственному желанию», — говорится в распоряжении.

Другим распоряжением Здунов освободил от должности своего советника Дилюса Шавалиева. На эту должность назначен 40-летний Гасан Гусейнов, ранее занимавший пост заместителя начальника отдела Контрольного управления администрации главы и правительства Дагестана.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дагестана Артем Здунов подписал распоряжения об увольнении заместителей министров и сокращении должностей в правительстве Дагестана.

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