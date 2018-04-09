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На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция

07:27, 09.04.2018
На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция
Фото: pixabay.com

Правящая коалиция в Венгрии победила на парламентских выборах. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии и председатель партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан.

Выборы прошли 8 апреля. Премьер-министр отметил высокую явку, которая «отбросила всякие сомнения», сообщает RG.RU.

Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов, избираемых на 4 года. Государственное собрание имеет право принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждать премьер-министра и принимать бюджет.

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