На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция
Правящая коалиция в Венгрии победила на парламентских выборах. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии и председатель партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан.
Выборы прошли 8 апреля. Премьер-министр отметил высокую явку, которая «отбросила всякие сомнения», сообщает RG.RU.
Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов, избираемых на 4 года. Государственное собрание имеет право принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждать премьер-министра и принимать бюджет.ОбществоВласть
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