Аналог ЕГАИС для продуктов может заменить маркировка

С 1 июля все производители животной продукции должны подключиться к системе ЭВС «Меркурий». Эта система, подобно ЕГАИС, поможет проследить путь продуктов от фермы для прилавка.

Предполагается, что в этой системе будут храниться все ветеринарные сопроводительные документы, в том числе на готовую молочную продукцию и колбасы. Производители опасаются, что такие меры приведут к перебоям с поставками, а также к увеличению себестоимости продукта.

Претензии были услышаны и производители молочной и мясной продукции могут рассчитывать на послабления. Так, «Меркурий» может заменить заменить маркировка, которую предлагает Минпромторг, сообщают «Ведомости».

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2017 года Роспотребнадзор признал 3,9% молочных продуктов фальсификатом.