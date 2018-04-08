Лавров 10 апреля проведет встречу с главой МИД КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 10 апреля переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.



Стороны планируют обсудить вопросы внешнеполитического взаимодействия России и КНДР, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Также в ходе беседы Лаврова и главы МИД КНДР речь пойдет о ходе реализации совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и перспективах формирования новой архитектуры безопасности в АТР. Вместе с этим предметом обсуждения станет ситуация на Корейском полуострове и поиск путей ее урегулирования.

Ранее Сергей Лавров обсуждал со своим японским коллегой Таро Коно возможность введения безвизового режима между странами.