На полумарафоне в Германии предотвратили теракт

Немецкая полиция задержала четырех человек, которые планировали теракт во время полумарафона в Берлине, который должен был состояться сегодня, 8 апреля.



«Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, она была на грани», — сообщил представитель полиции.

Наблюдение за подозреваемыми велось уже давно, поэтому конкретной угрозы не было. При этом, один из задержанных был близким знакомым Аниса Амри, тунисца, совершившего теракт на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря 2016 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Die Welt.

Подозреваемый собирался напасть на бегунов и зрителей, при себе у него обнаружили два ножа. В подвале, который он снимал вместе с квартирой, обнаружены следы взрывчатки.

Напомним, 7 апреля в Мюнстере на западе Германии грузовик въехал в группу людей. По последней информации, два человека погибли, 20 человек получили травмы. В МВД Германии заявили, что доказательств того, что это был теракт нет.