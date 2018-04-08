Пассажиров Домодедово залило водой

В московском аэропорту Домодедово прохудилась крыша в одном из терминалов. Пассажиров и багаж заливает водой.

Устранением «потопа» занимаются сотрудники аэропорта. Поломоечные машины не успевают собирать воду, сообщает telegram-канал Life shot.

По предварительным данным, причиной случившегося стала поломка системы кондиционирования. Об отмене или задержке рейсов информации не поступало.

«Произошла кратковременная протечка в системе кондиционирования. Оперативные службы быстро устранили неполадку. В связи с произошедшим сбоев в обслуживании пассажиров не было», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.

