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Пассажиров Домодедово залило водой

17:31, 08.04.2018
Пассажиров Домодедово залило водой
Фото: pixabay.com

В московском аэропорту Домодедово прохудилась крыша в одном из терминалов. Пассажиров и багаж заливает водой.

Устранением «потопа» занимаются сотрудники аэропорта. Поломоечные машины не успевают собирать воду, сообщает telegram-канал Life shot.

По предварительным данным, причиной случившегося стала поломка системы кондиционирования. Об отмене или задержке рейсов информации не поступало.

«Произошла кратковременная протечка в системе кондиционирования. Оперативные службы быстро устранили неполадку. В связи с произошедшим сбоев в обслуживании пассажиров не было», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.

Происшествия
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