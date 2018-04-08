Пассажиров Домодедово залило водой
В московском аэропорту Домодедово прохудилась крыша в одном из терминалов. Пассажиров и багаж заливает водой.
Устранением «потопа» занимаются сотрудники аэропорта. Поломоечные машины не успевают собирать воду, сообщает telegram-канал Life shot.
По предварительным данным, причиной случившегося стала поломка системы кондиционирования. Об отмене или задержке рейсов информации не поступало.
«Произошла кратковременная протечка в системе кондиционирования. Оперативные службы быстро устранили неполадку. В связи с произошедшим сбоев в обслуживании пассажиров не было», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.
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