Минобороны предложило ограничить продажу беспилотников в России

В Минобороны России предложили законодательно урегулировать продажу и использование гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Сергей Бабаков.

По его словам, опасность дронов состоит в том, что они приобрели массовое распространение. Кроме того, они малозаметны и летят на большой скорости, что часто используется в военных целях, отметил Бабаков.

Напомним, что в начале года беспилотники несколько раз использовались террористами для атаки российской базы Хмеймим в Сирии. После этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что беспилотные летательные аппараты стали новым видом террористической угрозы.