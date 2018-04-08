Музей Черномырдина в Оренбуржье не будет открыт для широкой публики на 80-летие политика

Фото: Михаил Козловский

Музей первого премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, построенный в его родном селе Черный Отрог (Оренбургская область), не будет принимать широкую публику на 80-летие политика. При этом учреждение проведет день открытых дверей для жителей села.

Официальное открытие музея назначено на сентябрь 2018 года, сообщает orenday.ru. Поскольку спонсором музея выступает «Газпром», одним из создателей которого и считается Черномырдин, учреждение должно открыться в День газовика.

«Это вопрос уже решенный. Дата наиболее оптимальная», приводит издание слова Светланы Черномырдиной (жена сына политика).

Она рассказала, что изначально в музее планировалось организовать четыре экспозиции. Теперь же их 11.

Стоит отметить, что выставку в честь первого премьера РФ проведет губернаторский историко-краеведческий музей Оренбурга. Выставка, получившая название «Доблестный гражданин Оренбуржья», будет состоять из экспонатов, предоставленных музеем политика в Черном Отроге.

Ранее «Реальное время» публиковало фотографии приезда Черномырдина в Татарстан в 1993 году. Визит начался с Набережных Челнов, куда делегация прибыла 21 июня и провела два рабочих совещания с участием первых лиц республики: по вопросам восстановления после пожара завода двигателей КАМАЗа и положения дел на ЕлАЗе. Также Черномырдин посетил КАПО им. Горбунова и Зеленодольский филиал моторостроительного объединения.