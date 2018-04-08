Минсвязи Татарстана закупит ноутбуки для учебных заведений на 360 млн рублей

Министерство информатизации и связи Татарстана закупит 17,5 тысячи ноутбуков на общую сумму 360,5 млн рублей. Денежные средства на их приобретение поступят из бюджета РТ, сказано на сайте госзакупок.

Каждый из ноутбуков должен иметь четырехъядерный процессор с диагональю дисплея как минимум 11 дюймов и объем жесткого диска не менее 500 Гб. При этом на устройстве должно быть установлено программное обеспечение с интерактивными тестами по основным предметам, входящим в курс начального и среднего образования.

Ноутбуки отправят в отделы и управления образования в районах РТ, а также по учебным заведениям республики. Стоимость одного ноутбука составит не более 20,6 тысячи рублей.

В прошлом году Министерство информатизации и связи Татарстана заключило с ООО «АйСиЭл Техно» контракт на поставку почти 18 тысяч ноутбуков RAYbook для районных управлений образования. Сумма заказа составила 360 млн рублей.