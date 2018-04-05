СМИ сообщили о планах Трампа вывести войска из Сирии в ближайшие полгода

Президент США Дональд Трамп надеется вывести войска из Сирии в ближайшие полгода. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

Трамп на совещании с советниками сообщил, что вывод 2 тысяч американских военных, находящихся в Сирии, начнется после того, как будет уничтожен последний боевик ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Агентство отмечает, что Пентагон, госдепартамент и ЦРУ остались «крайне озабочены потенциальными последствиями вакуума власти в Сирии в случае вывода войск». Такое мнение разделяют также Израиль, лидеры ряда арабских стран и партнеры по международной коалиции против ИГ.

В начале марта СМИ сообщили, что администрация президента США рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии.