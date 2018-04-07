Зоозащитники потребовали расследовать гибель животных Скрипаля

Отделение организации по защите животных PETA в Великобритании потребовали расследовать обстоятельства гибели морских свинок и усыпления кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление опубликовали на странице организации в Twitter.



«Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как нельзя оставлять детей — очевидно, что их необходимо было спасти. PETA призывает провести расследование для того, чтобы определить, как такое могло произойти и удостовериться, что были выполнены предусмотренные меры», — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Власти Великобритании утверждают, что это сделали спецслужбы России. В результате действия нервно-паралитического вещества оба пострадавших впали в кому. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

