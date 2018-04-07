Власти Оренбурга потратят 190 тысяч рублей на оформление города флагами ко Дню Победы

Администрация Оренбурга определила победителя тендера на оформление города флагами ко Дню Победы. Эту услугу городским властям предоставит ООО «Дизайн-проект» за 190 тыс. рублей.

Аукцион был проведен 6 апреля, следует из сообщения на сайте госзакупок. За право украсить Оренбург боролись две компании — вторая (ООО «ТФК») просила 192 тыс. рублей.

Отметим, что начальная цена контракта составляла 450 тыс. рублей.

Согласно техзаданию, 73 флага будут установлены на муниципальные флагштоки, еще 288 флагов подрядчик должен закрепить на собственных флагштоках. Отдельно оговариваются все параметры флагов.

Всего флаги должны быть установлены на 22 улицах в строго определенном количестве.