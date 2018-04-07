В Казани активиста Союза добровольцев Донбасса отправили в колонию за незаконный оборот взрывчатки

Верховный суд (ВС) Татарстана приговорил активиста регионального отделения общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александра Каршева к 3,5 года колонии общего режима.



Согласно материалам дела, Каршев хранил у себя дома взрывчатку, привезенную из зоны боевых действий в Луганске.

В январе 2018 года Вахитовский районный суд Казани признал Каршева виновным в незаконном перемещении через границу таможенного союза взрывчатых веществ и боеприпасов, их незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении и назначил ему 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает «Коммерсант». Каршев вину не признал.

ВС, рассмотрев апелляционную жалобу, посчитал выводы суда о виновности Каршева мотивированными и не стал менять наказание, но постановил пересмотреть вопрос об изъятии у него арсенала.

В квартире Каршева нашли бруски тротила общей массой 203,3 грамма (такое количество может подорвать автомобиль), около 100 граммов бездымного пороха, один патрон калибра 7,62 мм к револьверу Нагана. По версии следствия, взрывчатку и патрон Каршев перевез летом 2014 года.