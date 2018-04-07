Посол России попросил встречи с главой МИД Великобритании для обсуждения «дела Скрипаля»

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщил представитель пресс-службы дипмиссии.

Он уточнил, что ноту лично направил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

По словам сотрудника дипмиссии, посольство не может дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с британским МИД. В посольстве надеются на конструктивный ответ британской стороны и организацию встречи в ближайшее время, передает «РИА Новости».

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.



Накануне BBC сообщила, что Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку.