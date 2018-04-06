Мамаев: Следком допрашивает главу одного из районов Кировской области из-за строительства свалки

Фото: советский43.рф

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Кировской области Сергей Мамаев сообщил, что Следственный комитет проводит допрос главы Советского района области Сергея Кошкина. По словам депутата, допрос связан с «незаконным строительством полигона ТБО».

«Как только что мне стало известно, сегодня в рамках уголовного дела о полигоне ТБО в городе Советске произошла опись имущества, а также выемка документов из рабочего кабинета главы Советского района Сергея Кошкина, а сам он допрашивается в Советском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Кировской области», — написал Мамаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Депутат Заксобрания подчеркнул, что Кошкин фигурировал в ряде коррупционных скандалов за последние несколько лет. Он убежден, что строительство свалки в Советске велось незаконно.