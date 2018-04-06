Казанский вертолетный завод провел экскурсию для школьников Набережных Челнов и Казани

Учащиеся гимназии №26 Набережных Челнов и школы №20 Казани побывали с экскурсией на Казанском вертолетном заводе. Работники монтажно-сборочного цеха познакомили детей с полным циклом производства вертолетов — от чертежей, построенных на компьютере, до готовых винтокрылых машин. Школьники увидели, как производятся вертолеты Ми-8/17, АНСАТ и Ми-38.



В музее трудовой славы КВЗ школьникам рассказали об истории одного из крупнейших вертолетостроительных предприятий страны и его вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, показали знаменитый самолет «ночных ведьм» У-2 (По-2), а также все модели вертолетов, которые выпускались на Казанском вертолетном заводе начиная с 1952 года.

Работу со школьниками и студентами на ПАО «Казанский вертолетный завод» считают одной из приоритетных задач. Кроме экскурсий завод проводит конкурсы. Так, 23 марта прошел турнир «Интеллектуальный баттл — 2018». В нем приняли участие ученики подшефных «вертолетных» классов, учащиеся Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева, инженерного лицея КНИТУ-КАИ для одаренных детей и слушатели Казанского открытого университета талантов.

Плотное сотрудничество со школами КВЗ ведет более 8 лет, в 2009 году в казанской гимназии №8 был создан «вертолетный» класс, а в сентябре 2014 года КВЗ объявил об открытии «вертолетного» класса в школе № 54 Авиастроительного района Казани. В «вертолетных» классах углубленно изучаются математика и физика, опытные педагоги готовят школьников к участию в олимпиадах и конференциях по профильным предметам, а выпускники имеют хорошие перспективы для поступления в технические вузы, в том числе авиационного профиля. В июле 2015 года по инициативе завода в КНИТУ-КАИ была открыта кафедра «Вертолетостроение».

ПАО «Казанский вертолетный завод» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и множество других. Готовится к производству средний транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года ПАО «КВЗ» обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат».