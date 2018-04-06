Власти Башкирии включили в перечень приоритетных инвестпроектов медицинский центр за 1,5 миллиарда рублей

Минэкономразвития Башкирии включило новый объект в перечень приоритетных инвестпроектов республики. ООО «Милосердие» планирует построить медицинский центр паллиативной помощи за 1,5 млрд рублей.

Центр на 200 койко-мест должен быть создан к 2020 году, сообщает пресс-служба министерства.

Медицинский шестиэтажный центр будет включать в себя стационарный блок, лечебно-поликлинический блок, операционный блок, ориентированные на широкий спектр медицинских услуг населению.

Власти должны предоставить компании льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль.