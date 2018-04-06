Казань и Белоруссия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма

Комитет по развитию туризма Казани и республиканский союз туриндустрии Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма. Подписание документа прошло в рамках Международной весенней ярмарки туристских услуг «Отдых-2018», которая проводится Министерством спорта и туризма Беларуси в Минске с 4 по 7 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня для ведущих белорусских туроператоров и посетителей выставки провели презентацию туристического потенциала столицы Татарстана. В ней приняла участие директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Напомним, что с 26 апреля 2018 года авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы по маршруту Минск — Казань — Минск.

