АС РТ признал недействительной сделку между ТФБ и банком «Йошкар-Ола» на 10,2 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и ПАО Банк «Йошкар-Ола» на 10,2 млн рублей.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), суд постановил взыскать вышеупомянутую сумму с банка «Йошкар-Ола» в пользу ТФБ и обязал кредитную организацию уплатить проценты на эту сумму.

Ранее Арбитражный суд РТ признал недействительными две сделки «Татфондбанка» почти на полмиллиарда рублей. Так, суд восстановил обязательства ООО «Дрожжановский элеватор» на 485,5 млн рублей. Также АС РТ взыскал с АО «Банк «Советский» 2,9 млн рублей в пользу ТФБ и обязал кредитную организацию уплатить проценты на эту сумму.