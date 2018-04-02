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Бой Нурмагомедова и Фергюсона снова отменили

09:14, 02.04.2018
Бой Нурмагомедова и Фергюсона снова отменили
Фото: ru.wikipedia.org / BattleBeetle

Временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон получил травму колена, в связи с чем не сможет участвовать в поединке против Хабиба Нурмагомедова в рамках турнира UFC 223. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт на своей странице в Instagram.

Вместо Фергюсона россиянин 7 апреля проведет бой с чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэем за титул полноценного чемпиона в легком дивизионе.

Нурмагомедов пожелал Фергюсону выздоровления и выразил надежду, что эта ситуация станет для него уроком.

«Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай, в голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научит тебя следить за языком», — написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года. За несколько часов до официального взвешивания его госпитализировали из-за ускоренной процедуры сгонки веса.

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