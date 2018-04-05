СБУ обвинила сотрудника Генштаба ВС России в организации теракта в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Генштаб ВС России в организации теракта в Киеве в октябре 2017 года. Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

«Организатор преступления — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба ВС России, который прибыл из РФ в Украину и находился [на Украине] в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года», — приводит его слова LB.ua.



Кононенко отметил, в совершении теракта подозреваются еще три украинца, двое из которых непосредственные исполнители. Их личности уже установлены.

«Двое скрываются на территории России, а один арестован по статьям «пособничество в совершении теракта», «незаконное хранение взрывчатки», «незаконное изготовление взрывчатки», — сказал Кононенко.

Напомним, что 25 октября в Киеве, у выхода из здания телекомпании «Эспрессо», был взорван припаркованный мотоцикл. По последним данным, ранения получили четыре человека, еще двое погибли. Среди раненых, кроме депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, два сотрудника полиции и случайная прохожая. Следствие назвало произошедшее терактом.