В мэрии Кирова прошли обыски по делу о питании в детсадах

Следственный комитет провел обыски в департаменте образования администрации Кирова. Правоохранителей интересуют документы о расходах на питание в детсадах.

В СУ СКР по Кировской области подтвердили факт проведения обысков, передает «Интерфакс».

В мэрии утверждают, что проходили не обыски, а выемка документов.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин рассказал, что расследование связано с некачественной организацией питания в детских садах. Он подчеркнул, что расследование инициировало руководство города.

«Мы заинтересованы в качественном разбирательстве и выявлении всех нарушений. Следственным органам будет оказана вся необходимая поддержка», — приводятся слова мэра на сайте администрации.

Он также анонсировал подобные проверки на всех муниципальных предприятиях.