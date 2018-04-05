Собственники помещений сгоревшего кемеровского ТЦ попросили не сносить уцелевшую часть здания
Владельцы и арендаторы торговых помещений ТРЦ «Зимняя вишня» предложили властям не сносить все здание, а демонтировать только аварийную пристройку.
Предприниматели просят оставить бетонное помещение бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для торгового центра, пишет «Интерфакс» со ссылкой на одного из участников инициативной группы собственников Евгения Белоуса.
«Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии», — сказал Белоус, назвав эмоциональным решение властей о сносе ТРЦ.
По его словам, собственники и арендаторы, в том числе предприятия фастфуда, ювелирные магазины, банки и микрозаймовые организации и супермаркеты, признанные потерпевшими, готовы вложиться в реконструкцию здания, а также организовать на прилегающей территории монумент и парк в память о погибших.
Ранее в интернете запустили голосование для кемеровчан, где они могут предложить свой вариант благоустройства территории на месте ТЦ. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать детский технопарк, а горожане — сквер с именными деревьями и небольшим мемориалом.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта в городе Кемерово, унес жизни 64 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».
комментарии
1.1. сотрудники (кто засветился) прокуратуры РФ;
1.2. сотрудники Следкома РФ во главе с ...;
1.3. сотрудники МЧС во главе с .....;
1.4. эксплуатирующие организации (ИП и прочие, прочие);
1.5. собственники сооружения;
1.6. и так далее ...;
2. прежде чем говорить о таких деликатных вещах, как ... уничтожение улик преступления (вот состоялся бы суд и пересуды, тогда да, а так?) надо бы ответить на вопрос самим себе - всем из п.п. 1.1. -1.6. почему для проекта применяется понятие (термин) в:
2.1. Гражданском кодексе РФ "техническая документация"?
2.2. Градостроительном кодексе РФ "проектная документация"?
3. есть ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" а в нём Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, а в ней часть 4. гласящая : "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда ТРЕТЬИМ лицам в результате пожара", а так же Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а в нём есть статья 6, а в ней часть гласящая: "Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности."
4. так вот что с данной декларацией пожарной безопасности в случае с Кемерово? Можно на эту тему опубликовать что то:
4.1. да есть! Но тогда ...?
4.2. нет, нету! Но тогда ...?
4.3. пошёл ты со своими вопросами ...
5. так что с ...? Выборами в ...?