Собственники помещений сгоревшего кемеровского ТЦ попросили не сносить уцелевшую часть здания

Владельцы и арендаторы торговых помещений ТРЦ «Зимняя вишня» предложили властям не сносить все здание, а демонтировать только аварийную пристройку.

Предприниматели просят оставить бетонное помещение бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для торгового центра, пишет «Интерфакс» со ссылкой на одного из участников инициативной группы собственников Евгения Белоуса.

«Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии», — сказал Белоус, назвав эмоциональным решение властей о сносе ТРЦ.

По его словам, собственники и арендаторы, в том числе предприятия фастфуда, ювелирные магазины, банки и микрозаймовые организации и супермаркеты, признанные потерпевшими, готовы вложиться в реконструкцию здания, а также организовать на прилегающей территории монумент и парк в память о погибших.



Ранее в интернете запустили голосование для кемеровчан, где они могут предложить свой вариант благоустройства территории на месте ТЦ. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать детский технопарк, а горожане — сквер с именными деревьями и небольшим мемориалом.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта в городе Кемерово, унес жизни 64 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».

