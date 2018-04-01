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Цивилев предложил создать детский технопарк на месте сгоревшего кемеровского ТЦ

17:58, 01.04.2018 Сюжет:  Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" 5
Цивилев предложил создать детский технопарк на месте сгоревшего кемеровского ТЦ
Фото: 42.mchs.gov.ru

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать детский технопарк на месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где при пожаре погибли 64 человека. Предполагается, что внутри технопарка будет размещен мемориал.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, в интернете запущено голосование для кемеровчан, где они могут предложить свой вариант благоустройства территории на месте ТЦ.

На данный момент в голосовании лидирует парк с именными деревьями и небольшим мемориалом. Его предложили создать 29 марта. В нем планируется сделать аллею и в честь каждого погибшего посадить дерево. Также с архитекторами рассматривается возможность установки мемориала. За эту инициативу высказались более 25 тыс. кемеровчан.

ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Неумный что ли?
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  • Анонимно 01 апр
    Прежде чем ляпнуть, ему время не дали подумать, похоже
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  • Анонимно 01 апр
    Этих людей ничем не пронять..
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  • Анонимно 01 апр
    Раньше на месте сгоревшего дома никогда не строили новый. Место проклято! Если сгорала вся деревня, по-возможности, старались отстраиваться в другом месте. Пусть будет сквер памяти!
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  • Анонимно 02 апр
    Он только начал командовать в Кемерово а уже глупости какие то несёт! надеюсь Кузбасс в сентябре выберет себе нормального губернатора!
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