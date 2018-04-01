Цивилев предложил создать детский технопарк на месте сгоревшего кемеровского ТЦ

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать детский технопарк на месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где при пожаре погибли 64 человека. Предполагается, что внутри технопарка будет размещен мемориал.



Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, в интернете запущено голосование для кемеровчан, где они могут предложить свой вариант благоустройства территории на месте ТЦ.

На данный момент в голосовании лидирует парк с именными деревьями и небольшим мемориалом. Его предложили создать 29 марта. В нем планируется сделать аллею и в честь каждого погибшего посадить дерево. Также с архитекторами рассматривается возможность установки мемориала. За эту инициативу высказались более 25 тыс. кемеровчан.