МИД РФ опроверг приглашение Ким Чен Ына в Россию

Россия не приглашала лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров

«Не знаю, ничего об этом не знаю, первый раз слышу», — сказал он.

Так представитель МИД прокомментировал сообщения СМИ. Говоря о приглашении лидера КНДР в Россию, издания ссылались на директора национальной разведки США Дэниела Коутса, пишет «Газета.ру».



Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо посетит Москву в ходе заграничного турне.