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Глава МИД КНДР посетит Россию

13:57, 03.04.2018 1
Глава МИД КНДР посетит Россию
Фото: скриншот

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо посетит Москву в ходе заграничного турне.

«3 апреля в аэропорту «Сунан» временный поверенный в делах России в КНДР А.П. Минаев проводил министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Глава северокорейской дипломатии отправился в заграничное турне, частью которого станет его визит в Москву», — цитирует сообщение министерства RT.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые с начала своего правления покинул территорию КНДР и прибыл в Пекин.

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