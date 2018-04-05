На оборонном заводе в Нижегородской области подтвердили факт проверки ФСБ

На оборонном заводе ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (Дзержинск, Нижегородская область) подтвердили факт проверки, организованной оперативниками ФСБ. Однако на предприятии отрицают, что проверка связана с хищениями.

«Каких-либо уголовных дел в отношении должностных лиц ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» не возбуждалось, проверки по фактам нецелевого расходования денежных средств не ведутся. Все руководство завода работает в штатном режиме», — сообщила пресс-служба предприятия.

На заводе утверждают, что причиной проверки стали подозрения в отношении контрагентов предприятия.

В начале недели СМИ Нижегородской области сообщали со ссылкой на информированный источник, что сотрудники ФСБ, прибывшие из Москвы, проводили выемку документов в ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Причиной якобы послужили подозрения в выводе денег в офшоры и расходовании бюджетных средств.

ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» — оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

Напомним, что предприятие вошло в исследование аналитической службы «Реального времени», посвященное рынку оборонной промышленности. Однако Завод им. Свердлова не публикует отчетности по финансовым показателям.