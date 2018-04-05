Москва за год перечислила Удмуртии 1,6 млрд рублей на строительные работы

В 2017 году федеральный бюджет направил на реализацию приоритетных проектов в строительстве в Удмуртии 1,6 млрд рублей.

Это позволило завершить строительство школ в Можге и Ижевске, а также начать строительство нового детсада в столице республики.

По итогам года в Удмуртии введено 658 тысяч кв. м жилья, сообщает пресс-служба правительства региона. На сегодня в республике ведется строительство 111 многоквартирных домов общей площадью более 1,2 млн кв. м.

Напомним, что за два месяца 2018 года в Удмуртии объемы ввода жилья сократились на 20%. В январе-феврале введено около 113 тысяч кв. м жилья.