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Очевидцы: дорожные рабочие Казани укладывали асфальт в яму с водой

12:56, 05.04.2018 4
Очевидцы: дорожные рабочие Казани укладывали асфальт в яму с водой

Вечером 3 апреля в Казани, на ул. Адоратского, рабочие укладывали асфальт на мокрую дорогу, сообщает очевидец, обратившийся в редакцию «Реального времени». Когда он начал снимать процесс на камеру, к нему подошел мужчина и попытался вырвать телефон. Слова мужчины подтверждает видеозапись.

«Когда попытался это заснять, ко мне подошел незнакомый человек и начал угрожать. Справедливо полагая, что он курирует ремонтные работы или как-то с ними связан, попросил его представиться и объяснить свое поведение. В итоге он силой пытался отобрать телефон, возможно, желая разбить его», — рассказал «Реальному времени» очевидец.

К моменту публикации материала получить официальный комментарий от исполкома Казани не удалось. Однако на сайте мэрии Казани уже появилось сообщение о начавшемся ямочном ремонте дорог. В нем отмечается, что дорожные ямы очищают, предварительно просушивают и только потом укладывают новый асфальт.

ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Пусть укладывают в яму с водой - спасут чью-то жизнь.

    Под водой ямы не видно.
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  • Анонимно 05 апр
    Исполкома Казани должен нести ответственность вместе с этими дорожными рабочими.Почему не проверяют работу этих горе-дорожников.Прокуратура должна завести уголовные дела на основании этого видеоматериала.Столько денег выбрасывается в землю.Это не дорожные рабочие,а диверсанты
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  • Анонимно 05 апр
    Если не знаете, не пишете! На видео видно, что стоит самосвал с оборудованием для литого асфальта, который по технологии можно укладывать в том числе на сырую поверхность.
    Для этого литая смесь и разработана. Ликвидировать АВАРИЙНУЮ ямочность при неблагоприятных погодных условиях.
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    Damir Shavaleev 13 апр
    Это новая технология укладки....Я РАД ЗА НИХ......
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