Очевидцы: дорожные рабочие Казани укладывали асфальт в яму с водой

Вечером 3 апреля в Казани, на ул. Адоратского, рабочие укладывали асфальт на мокрую дорогу, сообщает очевидец, обратившийся в редакцию «Реального времени». Когда он начал снимать процесс на камеру, к нему подошел мужчина и попытался вырвать телефон. Слова мужчины подтверждает видеозапись.

«Когда попытался это заснять, ко мне подошел незнакомый человек и начал угрожать. Справедливо полагая, что он курирует ремонтные работы или как-то с ними связан, попросил его представиться и объяснить свое поведение. В итоге он силой пытался отобрать телефон, возможно, желая разбить его», — рассказал «Реальному времени» очевидец.

К моменту публикации материала получить официальный комментарий от исполкома Казани не удалось. Однако на сайте мэрии Казани уже появилось сообщение о начавшемся ямочном ремонте дорог. В нем отмечается, что дорожные ямы очищают, предварительно просушивают и только потом укладывают новый асфальт.