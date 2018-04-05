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Сбербанк подал иски о банкротстве двух бугульминских компаний на сумму 12,9 млн рублей

11:10, 05.04.2018
Сбербанк подал иски о банкротстве двух бугульминских компаний на сумму 12,9 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org / V. Vizu

ПАО «Сбербанк» подал в Арбитражный суд Татарстана два иска о признании банкротами бугульминских ООО «Автоматика-Сервис» и ООО «Научно-производственное предприятие «Нефтегазпроект». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Общая сумма требований к двум компаниям составляет 12,9 млн рублей — по 6,45 млн рублей к каждой. Заявления поданы 4 апреля.

Ранее Сбербанк подал иски о банкротстве двух уфимских юрлиц автодилера «Независимость».

ЭкономикаБанки
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