Сбербанк подал иски о банкротстве двух бугульминских компаний на сумму 12,9 млн рублей

ПАО «Сбербанк» подал в Арбитражный суд Татарстана два иска о признании банкротами бугульминских ООО «Автоматика-Сервис» и ООО «Научно-производственное предприятие «Нефтегазпроект». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Общая сумма требований к двум компаниям составляет 12,9 млн рублей — по 6,45 млн рублей к каждой. Заявления поданы 4 апреля.

Ранее Сбербанк подал иски о банкротстве двух уфимских юрлиц автодилера «Независимость».