«Татнефть» за три месяца 2018 года сократила добычу нефти на 1,6%

За первые три месяца 2018 года предприятия группы «Татнефть» добыли 7,098 млн тонн нефти, что на 118 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В марте 2018 года комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» переработал 776,9 тыс. т сырья, с начала года — 2,289 млн тонн. В прошлом месяце произведено 733,3 тыс. тонн нефтепродуктов, с начала года — 2,163 млн тонн.



Всего с начала года в Татарстане пробурили и сдали 128 новых скважин. В Республике Калмыкия ведется освоение скважины №1 Доланско-Эрдниевской площади, скважина №1 Барьерная временно законсервирована. В Самарской области сдана одна эксплуатационная и одна разведочная скважины, ведется освоение скважины №278.

Напомним, что за январь-февраль 2018 года предприятия группы «Татнефть» сократили добычу на 2,1%.