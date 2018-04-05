В Кирове установили автоматическую колонку с оплатой по карте

Компания «Кировские коммунальное системы» (ККС) установила первую в городе автоматическую водопроводную колонку. Теперь жители слободы Луговые смогут получить воду, только оплатив ее магнитной картой.

«Многие проезжие садоводы и автовладельцы пользовались водой без оплаты. Теперь воду смогут брать только жители, которые за нее платят», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в микрорайоне есть ряд домов, которые до сих пор не подключены к центральному водопроводу. Им приходилось оплачивать воду из колонки по тарифу. Теперь местные жители должны будут заключить договор с компанией и получить магнитную карту, на которую зачисляются деньги.

Стоимость воды составляет 3 копейки за 1 литр.

В ККС планируют со временем заменить все механические колонки на автоматические.