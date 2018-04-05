Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД почти на 26 млрд рублей
Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сказано в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.
Средства предназначены для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань (0,09 млрд рублей), развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (6,3 млрд рублей), комплексной реконструкции участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла (9,51 млрд рублей), а также комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги (10 млрд рублей).
Средства на указанные цели предусмотрены в федеральном бюджете.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который может отменить монополию РЖД. Документ предполагает допуск частных компаний на рынок пассажирских железнодорожных перевозок.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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