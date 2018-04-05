Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД почти на 26 млрд рублей

Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сказано в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.



Средства предназначены для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань (0,09 млрд рублей), развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (6,3 млрд рублей), комплексной реконструкции участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла (9,51 млрд рублей), а также комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги (10 млрд рублей).



Средства на указанные цели предусмотрены в федеральном бюджете.



Ранее в Госдуму внесли законопроект, который может отменить монополию РЖД. Документ предполагает допуск частных компаний на рынок пассажирских железнодорожных перевозок.