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В Тюмени потушили крупный пожар в магазине игрушек

07:55, 05.04.2018
В Тюмени потушили крупный пожар в магазине игрушек
Фото: скриншот видео youtube.com

В Тюмени потушили крупный пожар в магазине игрушек Rich Family. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Тюменской области.

«Открытое горение было ликвидировано в 03.55 по местному времени. Сейчас ведется проливка конструкций и разбор завалов», — приводит его слова «РИА Новости».

Общая площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. Кровля магазина обвалилась. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины возгорания будут установлены позднее.

Пожар в Тюмени произошел в 00.15 по местному времени (22.15 по московскому времени в среду). Загорелся одноэтажный магазин детских игрушек Rich Family на улице Кремлевской.

Происшествия
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