В Тюмени потушили крупный пожар в магазине игрушек

В Тюмени потушили крупный пожар в магазине игрушек Rich Family. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Тюменской области.

«Открытое горение было ликвидировано в 03.55 по местному времени. Сейчас ведется проливка конструкций и разбор завалов», — приводит его слова «РИА Новости».



Общая площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. Кровля магазина обвалилась. В результате инцидента никто не пострадал.



Причины возгорания будут установлены позднее.

Пожар в Тюмени произошел в 00.15 по местному времени (22.15 по московскому времени в среду). Загорелся одноэтажный магазин детских игрушек Rich Family на улице Кремлевской.