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В Тюмени горит магазин игрушек

00:31, 05.04.2018
В Тюмени горит магазин игрушек

В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек Rich Family.

Пожар произошел на ул. Кремлевской в 00.15. Причина и ущерб устанавливаются.

По сообщениям пресс-службы МЧС, в тушении пожара задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м. Крыша здания рухнула. Пожарным пока не удается справиться с огнем. Судя по всему, магазин выгорит полностью, сообщает telegram-канал Life shot.

Тем временем в социальных сетях появились видео пожара.

Происшествия
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