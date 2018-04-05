В Тюмени горит магазин игрушек

В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек Rich Family.

Пожар произошел на ул. Кремлевской в 00.15. Причина и ущерб устанавливаются.

По сообщениям пресс-службы МЧС, в тушении пожара задействованы 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м. Крыша здания рухнула. Пожарным пока не удается справиться с огнем. Судя по всему, магазин выгорит полностью, сообщает telegram-канал Life shot.

Тем временем в социальных сетях появились видео пожара.